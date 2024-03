Musah a DAZN: "Oggi massima intensità e concentrazione. Io sono a posto, mi alleno duramente..."

vedi letture

Yunus Musah è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Empoli. Queste le sue dichiarazioni:

Sull’Empoli: “L’Empoli sta giocando molto bene, siamo preparati per questo. Dobbiamo avere massima concentrazione e massima intensità”.

Come stai? Cosa ti manca per trovare continuità? “Sono a posto, mi sto allenando duramente così posso aiutare i miei compagni quando sono in campo”.