Musah a Sky: "Giocare con due punte cambia: bisogna usarli tutte e due per fare gol"

vedi letture

Yunus Musah, centrocampista rossonero, nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese a San Siro, valida per l'undicesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato così.

Sul digiuno di vittorie da un mese: "Un mese? Noi vogliamo tornare a vincere: è l'obiettivo di oggi"

Sulle due punte: "Cambia, perché ai due uomini in area e sarà importante usarli tutti e due per fare gol"

Sulla cena e sul gruppo: "Per me siamo una squadra con diversi giocatori da diverse parti del mondo. C'è gente come Giroud che dal primo giorno mi ha accolto molto bene. Questo essere delle buone persone fa una buona squadra"