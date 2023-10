Musah alla Gazzetta: "Al Milan un percorso fondamentale per me, a Genova serata folle"

Il centrocampista americano ex Valencia, in un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, ha parlato così sul suo attuale rendimento in campo e della "pazza" Sfida di Marassi vinta contro il Genoa.

Quanto ti ha aiutato giocare nel Milan insieme a un tuo connazionale come Pulisic?

"Tantissimo, è stato fondamentale all'inizio per integrarmi bene nel gruppo, poi Cris è un amico, lo conosco bene e sono felice del rapporto che ho con lui, soprattutto qui a Milano".

Come valuti questo tuo inizio di stagione?

"Sono molto contento, sono arrivato qui in punta di piedi sapendo di dover aspettare il mio momento per giocare e dimostrare quanto valgo. E' stato tutto così rapido, ho giocato già diverse partite dal primo minuto e non me lo aspettavo, facendo poi anche ruoli diversi e dovendomi adattare a nuovi sistemi di gioco. Sento grand fiducia da parte di tutti e sono felice".

Quali sono i tuoi obiettivi al Milan?

"Tutti sogniamo di giocare tanto e di fare gol, io ho cercato di avere pazienza per farmi trovare pronto. Devo solo lavorare e continuare così, per crescere ancora di più e aiutare questa squadra".

Che tipo di rapporto hai con Stefano Pioli?

"Bellissimo, il mister mi sta aiutando tantissimo e sono felice perchè non è una cosa scontata. Ho sentito subito la fiducia e mi sto adattando agli schemi di gioco, che sono nuovi per me. Sono felice di averlo come allenatore".

Quali emozioni hai provato a Genova?

"E' stata una serata pazza, un'emozione incredibile avere vinto così, mai successo nella mia carriera. Se avessimo subito gol all'ultimo sarebbe stato ingiusto, sulla traversa ho avuto paura del pareggio. Poi è stato bravissimo Olivier a fare delle grandi parate, momenti così sono l'essenza del calcio".