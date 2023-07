Musah, ci siamo! L'ex compagno al Giorgione: "Era sempre con il pallone sotto braccio"

vedi letture

Yunus Musah è ormai a un passo dal diventare un giocatore del Milan: l'americano sarà in città tra martedì e mercoledì. Il classe 2002 è cresciuto in Italia per i primi 10 anni della sua vita e Sky Sport è andata a Castelfranco Veneto a intervistare un suo ex compagno al Giorgione, ancora oggi amico di Yunus. Queste le parole di Pietro Piazza: