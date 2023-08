Musah cittadino del mondo ma soprattutto rossonero: il video del club su Instagram

Il Milan presenta Yunus Musah ai suoi tifosi. Su instagram il club ha voluto ricordare come il nuovo centrocampista sia veramente un cittadino del mondo, avendo diversi passaporti e diverse esperienze in giro per il globo. La cosa più importante? Musah ora è rossonero, e ha dunque trovato la sua casa.