Musah, contro l'Uzbekistan un'ora di gioco da centrale nel centrocampo a tre

Nell'amichevole giocata e vinta dagli Stati Uniti nella notte italiana (3-0, in rete anche Christian Pulisic su calcio di rigore), il centrocampista rossonero Yunus Musah è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. La prima parte di gara, fino al 35', l'ex Valencia ha occupato il ruolo di mezzala sinistra, poi con l'infortunio di De La Torre, sostituito, si è spostato al centro del centrocampo a tre americano e vi è rimasto fino al triplice fischio.

In totale, considerando il recupero, poco più di un'ora di gioco come vertice basso della mediana a tre, una situazione che si potrebbe vedere anche in rossonero.