Musah è la scelta europea: l'americano da titolare in mezzo al campo

Ieri la redazione di MilanNews.it ha riportato (LEGGI QUI) la notizia secondo cui Yunus Musah sarebbe il candidato per un posto da titolare nel centrocampo rossonero questa sera. Una linea mediana che, completata con Reijnders e Loftus-Cheek, potrebbe ritornare a tre come a inizio stagione. Il centrocampista ex Valencia ieri è stato provato in allenamento e avrebbe avuto la meglio sulla concorrenza rappresentata da Adli e Bennacer che saranno a disposizione a gara in corso e per il Monza in campionato.

Ma la scelta di Pioli, se confermata questa sera, non è troppo una sorpresa. Infatti già nella prima parte di stagione il tecnico rossonero aveva scelto spesso e volentieri Musah per le gare europee. L'americano ha cominciato da titolare 4 delle 6 partite del girone di Champions League: la trasferta con il Dortmund, le due con il PSG e la trasferta di Newcastle.