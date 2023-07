Musah, il Milan punta su di lui per il centrocampo: i numeri al Valencia

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Yunus Musah sta suscitando grande interesse come possibile rinforzo per il centrocampo del Milan. Furlani e Moncada hanno avviato le trattative con il giocatore e finora hanno ricevuto risposte incoraggianti. Ma ora è necessario ultimare la trattativa con il Valencia per completare il trasferimento. Nella scorsa stagione, il giovane classe 2002 ha dimostrato ottime qualità in campo, rendendosi protagonista non solo come centrocampista centrale, ma anche in ruoli diversi come trequartista o esterno destro. La sua versatilità è sicuramente un punto a suo favore e potrebbe arricchire ulteriormente il repertorio tattico del Milan.

Guardando ai numeri, Musah ha accumulato ben 37 presenze in diverse competizioni ed è riuscito anche a fornire due assist, mettendo in mostra le sue doti sia nella costruzione del gioco che nell'impostazione delle azioni offensive.