Musah in arrivo, il ricordo dell'ex allenatore al Giorgione: "Ecco cosa colpiva di Yunus"

Yunus Musah è ormai a un passo dal ritorno in Italia. Il centrocampista in arrivo dal Valencia ha vissuto per 10 anni in Italia dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore: più precisamente ha iniziato a giocare nel Giorgione, squadra di Castelfranco Veneto. Sky Sport è andato a intervistare Giulio Rinaldi ex allenatore di Yunus nella squadra veneta. Questo il suo ricordo: "Fin da subito abbiamo notato che c’era qualcosa di particolare in questo ragazzo. Mi ricordo quando a 6 anni si è presentato al campo di allenamento: gli abbiamo detto che si allenavano i più grandi ma vedendo la sua tristezza nel non poter giocare l’ho fatto entrare.

Mi ricordo che le prime volte giocava in porta e giocava con le scarpe di tre o quattro numeri più grandi del suo e comunque faceva la differenza. Di lui colpiva la frequenza di passo dal punto di vista tecnico e poi il suo temperamento, sempre sorridente e solare con i compagni. E poi la grande umiltà che fa arrivare lontano i grandi giocatori. Noi lo aspettiamo a braccia aperte".