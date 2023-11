Musah, l'esperimento terzino è un fallimento. Le sue pagelle

Tra i peggiori in campo della partita di ieri pomeriggio contro il Lecce c'è anche Yunus Musah che è stato vittima anche della scelta di Pioli di schierarlo come terzino destro. I risultati, purtroppo per il Milan e per il giocatore americano, sono stati fallimentari. Le pagelle oggi pubblicate sui principali quotidiani sportivi e non, lo dimostrano. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini (4.5): "Pensavamo che da esterno basso potesse svoltare e dare una soluzione al Milan. E invece crolla e non fa meglio nel finale da ala. Partitaccia". Tuttosport (4) è lapidario: "Non ne fa una giusta. Neanche per sbaglio".

LE PAGELLE DI MUSAH

Gazzetta dello Sport: 4.5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttomercatoweb: 4.5

MilanNews.it: 4.5