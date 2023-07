Musah, l'ex compagno al Giorgione: "L'ho sentito due settimane fa: sono romanista ma ho capito subito la sua volontà..."

Yunus Musah è ormai a un passo dal diventare un giocatore del Milan: l'americano sarà in città tra martedì e mercoledì. Il classe 2002 è cresciuto in Italia per i primi 10 anni della sua vita e Sky Sport è andata a Castelfranco Veneto a intervistare un suo ex compagno al Giorgione, ancora oggi amico di Yunus. Queste le parole di Pietro Piazza: "L’ultima volta che l’ho sentito è stata due settimane fa, ogni tanto ci scriviamo messaggi e ogni tanto giochiamo insieme alla Playstation.

Da qualche messaggio ho capito che poteva tornare in Italia, ha manifestato questa volontà. Essendo romanista speravo venisse alla Roma ma ho capito subito che aveva già deciso (per il Milan, ndr)".