Musah "nuovo Kessie"? L'americano: "Bello essere chiamato così, però io cerco di fare il mio gioco"

Yunus Musah è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset. Il centrocampista americano ha parlato del soprannome di "nuovo Kessie" che gli è stato dato dai tifosi del Milan. Il suo pensiero: "Per me è bello essere chiamato 'nuovo Kessie' anche perché è stato un giocatore molto bravo per il Milan, quindi è una cosa positiva. Però io cerco di giocare il mio gioco e poi aiutare il Milan, come ha fatto anche lui in passato"