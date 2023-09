Musah, prova positiva contro l'Oman. Il giudizio di ESPN

Nella notte italiana la nazionale degli Stati Uniti ha sfidato in amichevole l'Oman. Titolare, e in campo fino al termine della gara, anche il centrocampista rossonero Yunus Musah autore di una buona prova, almeno stando a quanto riportato da ESPN.com che ha giudicato così la prestazione dell'ex Valencia: "Si è posizionato molto più indietro rispetto a quanto fa di solito per gli Stati Uniti ed è sembrato a suo agio in questo ruolo". Indicazione interessante anche in vista del suo ritorno a Milanello.