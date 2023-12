Musah salta il Monza, in forse con la Salernitana. Si proverà a recuperarlo

Yunus Musah non sarà convocato contro il Monza. Il centrocampista americano, come appreso dalla nostra redazione, ha un affaticamento e per questo motivo, a scopo precauzionale, non sarà della squadra per la partita di domani alle 12:30 a San Siro. Il classe 2002, inoltre, non è detto che possa recuperare subito per la sfida con la Salernitana del 22 dicembre, ma l'obiettivo è quello di riaverlo per la sfida contro i granata.

CON IL MONZA

Centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e il ritorno da titolare di Ismael Bennacer dopo il lungo infortunio. Indisponibile Musah a causa di un affaticamento. Da capire come saranno posizionati i tre centrocampisti. Le ipotesi sono due: Bennacer unico vertice con l'inglese e l'olandese ai suoi lati, oppure vedere ancora Loftus-Cheek sulla trequarti con la doppia regia di Bennacer e Reijnders.