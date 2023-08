Musah saluta i tifosi: "Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questo mese"

vedi letture

Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto.

Un messaggio per i tifosi.

"Grazie per tutti i messaggi ricevuti in questo mese. Non vedo l'ora di giocare davanti a voi e di ricevere il vostro appoggio".