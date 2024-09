Musah: "Se impariamo le cose e alziamo il livello credo che possiamo fare grandissime cose in questa stagione"

Yunus Musah, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset nella quale ha commentato il momento del Milan che ha raccolto appena due punti nelle prime tre giornate di Serie A: "Io sono ambizioso e credo in questo gruppo: abbiamo una squadra forte. Se impariamo le cose e alziamo il livello credo che possiamo fare grandissime cose in questa stagione".

Il giovane centrocampista rossonero, che contro il Torino ha regalato un assist per il gol del definitivo 2-2 di Okafor, ha poi parlato così della sua crescita: "Secondo anno al Milan? Ho più esperienza, conosco di più il campionato e gli avversari. Posso controllare meglio i tempi delle partite". Non è ancora arrivato invece il primo gol con la maglia del Milan: "Devo dire che è un po' frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando per aumentare le possibilità che ciò accada in partita".