Musah soddisfatto sui social: "Grande rimonta e grande battaglia per restare in Europa. Grazie ai tifosi per il supporto"

Yunus Musah ha postato su Instagram una foto che lo ritrae durante Newcastle-Milan, partita vinta in rimonta negli ultimi minuti dai rossoneri. Il centrocampista, soddisfatto, ringrazia i suoi tifosi e si prepara per le prossime sfide europee che attenderanno il Milan, che nonostante i 3 punti non si è qualificato agli ottavi ma si deve accontentare dell'Europa League.

Ecco il post di Yunus Musah, accompagnato da questa didascalia: "Grande battaglia per rimontare e vincere la partita per rimanere in Europa. Grazie per il supporto da parte dei nostri tifosi ❤️".