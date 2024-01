Musah, sorrisi e serenità nell'ultimo post social dell'americano

I rossoneri si preparano per la delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nell'ambiente Milan si respira aria di fiducia e ottimismo dopo la bella prestazione, e vittoria per 3-1 ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho.

A testimoniare il clima sereno di Milanello, l'ultimo post social del centrocampista tuttofare Yunus Musah: questa la foto caricata dall'americano sul proprio profilo Instagram.