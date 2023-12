Musah spera per il Sassuolo: oggi convocato il capitano della Primavera

Fino a una settimana fa il centrocampo era diventato il reparto più nutrito di tutta la rosa. Ora, le cose sono cambiate. L'infortunio di Pobega e quello precedente di Musah hanno complicato le cose in casa rossonera che si ritrova ancora con solo quattro uomini a disposizione, della prima squadra. A gennaio poi ci sarà lo spettro dell'assenza di Bennacer che dovrebbe essere convocato in Coppa d'Africa.

Yunus Musah che dopo Newcastle è fermo ai box per quello che inizialmente sembrava solo un affaticamento, spera di recuperare per la gara contro il Sassuolo: l'ultima dell'anno il prossimo 30 dicembre. Per questo motivo oggi a Salerno, in panchina, ci sarà Kevin Zeroli, capitano della Primavera rossonera e giocatore di belle speranze.