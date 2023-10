Musah su Kessie: "Vorrei fare quello che ha fatto lui al Milan, se non di più"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista a DAZN.

Su Kessie:

"L'ho visto giocare anche quando giocavo qua: faceva molto bene qui in Italia, portava la squadra avanti ed era fondamentale. E' un esempio per me quello che ha fatto qua al Milan e vorrei fare lo stesso, se non di più, quindi è un buon esempio come centrocampista".