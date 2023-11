Musah su Pulisic e l'America: "Bellissimo giocare con Christian. Oggi a Milanello ci hanno fatto una sorpresa..."

Yunus Musah è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset. Il centrocampista americano ha parlato del suo rapporto con Christian Pulisic, compagno anche in nazionale e di cosa vuol dire per gli Stati Uniti avere due americani in rossonero: "È bellissimo giocare con lui qua. Vedere le sue qualità che sta mettendo in mostra anche al Milan. Per loro (americani, ndr) è una cosa grandissima che ci siamo io e Christian qua al Milan, una squadra grandissima.

Questo aiuta tanto la crescita del calcio in America: dà fiducia ai ragazzi che crescono là, che sanno che possono farcela". Poi ha svelato una sorpresa che il Milan ha riservato ai due calciatori oggi a Milanello nel giorno del Thanksgiving: "Il Milan ci ha fatto una sorpresa e ha cucinato il tacchino, un piatto tradizionale della festa del Thanksgiving".