Musah verso la panchina: gioca titolare da 9 partite consecutive

Yunus Musah si è affermato con ottime prestazioni in mezzo al campo, specialmente nel periodo in cui sono mancati Loftus-Cheek e Krunic, lasciano molto scoperto il reparto dei centrocampisti. Quest'oggi, a Lecce, l'americano dovrebbe partire dalla panchina per un turno di riposo: è vero Musah ha soli 20 anni ed è sicuramente nel pieno delle sue forze ma da più di un mese a questa a parte sta giocando sempre.

Il suo personale tour de force è iniziato il 4 ottobre in casa del Borussia Dortmund: da lì è sempre stato titolare. Genoa, Germania, Ghana, Juventus, Psg, Napoli, Udinese, Psg. Un totale di nove partite dal primo minuto. E se si considera che anche in questa pausa nazionali non sarà risparmiato dal CT Berhalter, la scelta di Pioli di preservarlo quest'oggi appare saggia.