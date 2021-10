Museo del Calcio, tutte le iniziative per la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini

Il Museo del Calcio di Coverciano è un luogo delle famiglie e la sua Corte dei Campioni, appena varcato l’ingresso, è un’area accoglienza dedicata ai bambini e alle bambine. Un luogo dove scambiarsi emozioni e un passaggio col pallone. Il Museo del Calcio, sabato 20 novembre, nella Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, proclamata dall'ONU, distribuirà la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992-Commissione Tempo Libero ONU). Per questa occasione, in particolare, il Museo del Calcio prevede tariffe speciali come il Biglietto Famiglia valido sia sabato 20 che domenica 21 novembre: € 5,00 a testa (minimo 1 adulto con 1 o più bambini/ragazzi, dai 6 ai 18 anni).