Museo Mondo Milan, circa 80mila ingressi nel 2023. Partita record: Milan-PSG

Questi alcuni numeri del Museo Mondo Milan nel 2023:

- Il museo rossonero è sempre più concetto di destination per tifosi e appassionati, in particolare nel giorno partita

- Circa 80mila ingressi nell’anno solare 2023

- Anno record per eventi promozionali, privati, con partner e istituzionali (qualche esempio: attività per San Valentino, Compleanno ACM, Halloween, Black Friday, Charity Tour e attività con CSR e Fondazione Milan, Una notte al museo, progetto didattico scuole milanesi, eventi partner, eventi privati) per un totale di 60 eventi

- Partita record: Milan-PSG di Champions League (quindi infrasettimanale) con quasi 1600 ingressi