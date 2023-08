Mutti: "Il Milan ha lavorato molto bene, è una squadra che si è rinnovata tanto"

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Griglia scudetto? Il Napoli lo vedo un passo in avanti rispetto alle altre, la riconferma di Osimhen e del reparto offensivo è importante. Il Napoli a me piace così come è, anche se è chiaro che dovranno esserci molte motivazioni in più rispetto all’anno scorso perché non ti dovrai cullare su quello fatto. La concorrenza penso che sia più agguerrita, vedo un campionato molto più equilibrato. Il Milan ha lavorato molto bene, è una squadra che si è rinnovata tanto.

L’Inter ha fatto degli innesti, ma gli manca un punto di rifermento davanti più affidabili. Sono squadre che vedremo sicuramente più competitive rispetto all’anno passato. Tra queste ci metto anche la Juve, quest’anno senza le coppe e le vicende processuali potrebbe ripartire con un campionato di grande livello. E’ una griglia ben assortita, ma vedo il Napoli ancora con la testa davanti”.