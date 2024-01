Mvp del mese di dicembre: quattro candidati da votare sul sito del Milan

Il mese di dicembre è ormai finito e il Milan è totalmente concentrato sul nuovo anno. I rossoneri hanno vissuto l'ultimo mese del 2023 tra alti e bassi ma alcuni dei giocatori si sono messi in mostra più degli altri. Per questo motivo il club, tramite il proprio sito, ha proposto quattro candidati al premio di miglior rossonero del mese di dicembre.

Il primo è Fikayo Tomori che, prima dell'infortunio di Salerno, stava giocando su livelli altissimi. Quindi c'è Christian Pulisic che a dicembre ha trovato tre gol. Quindi c'è Tijjani Reijnders che le sta giocando tutte e con il Monza ha messo in campo la sua miglior prestazione. Infine c'è Luka Jovic che con cinque gol nelle ultime sette ha un rendimento da top player. Si può votare sul sito rossonero.

