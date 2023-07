N'Dicka e Aouar in Coppa d'Africa? Potrebbero saltare il Milan in campionato

MilanNews.it

Houssem Aouar ed Evan N'Dicka sono i due nuovi acquisti a parametro zero della Roma di José Mourinho, che già dalla prima giornata potrà contare su di loro. Il problema per lo Special One esisterà tra gennaio e febbraio, quando l'Algeria e la Costa d'Avorio saranno impegnate in Coppa d'Africa. Qualora dovessero raggiungere la finale, i due salterebbero 6 partite di Serie A, l'eventuale playoff di andata di Europa League e, a seconda del calendario, ottavi ed eventuali quarti di Coppa Italia. Di seguito l'elenco dei match in cui mancheranno:

- 19ª giornata Roma-Atalanta (7 gennaio 2024)

- Ottavi di Coppa Italia (se giocati dal 10 al 17 gennaio)

- 20ª giornata Milan-Roma (14 gennaio 2024)

- 21ª giornata Roma-Hellas Verona (21 gennaio 2024)

- 22ª giornata Salernitana-Roma (28 gennaio 2024)

- Eventuali quarti di Coppa Italia (se giocati il 31 gennaio 2024)

- 23ª giornata Roma-Cagliari (4 febbraio 2024)

- 24ª giornata Roma-Inter (11 febbraio 2024)

- Eventuale playoff di andata di Europa League (15 febbraio 2024)