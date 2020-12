Nainggolan: "Inter? Io sempre a disposizione, ma nessun chance"

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Sono contento di tornare al Cagliari, ma non è ancora ufficiale. Rimpianti all'Inter? Mi sono messo a disposizione, ma non ho avuto possibilità. Pazienza". Queste le parole di Radja Nainggolan all'arrivo a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche di idoneità sportiva che il centrocampista dovrà sostenere prima trasferirsi per la terza volta in carriera al Cagliari. L'Inter lo cede in prestito secco fino alla fine della stagione in corso. (ANSA).