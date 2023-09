Nainggolan: "Vedo il Milan molto forte, Inter favorita come l'anno scorso"

Intervistato da Controcalcio su Youtube, Radja Nainggolan ha parlato così delle favorite per lo Scudetto. "Vedo il Milan molto forte, vedo l'Inter favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l'Inter, anche la Juventus gioca bene. La Lazio ha perso la prima immeritatamente, l'anno scorso ha fatto un grande campionato e quest'anno può ripetersi.