Nando Martellini, per sempre nella storia per il triplice "campioni del mondo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il suo nome sarà sempre nella storia per il triplice grido "campioni del mondo" al termine della finale del Mondiale 1982 tra Italia e Germania, con la vittoria degli azzurri che per la terza volta, appunto, si laurearono campioni del mondo, ma Nando Martellini è stato molto di più, una voce storica della Rai, commentatore delle sfide della Nazionale dalla vittoria dell'Europeo del 1968 a quella in Spagna di 14 anni dopo. Nato a Roma il 7 agosto 1921 e scomparso il 5 maggio 2004 è stato anche il telecronista della partita del secolo a Messico 1970, sempre tra Italia e Germania, terminata 4-3 dopo i tempi supplementari. Laureato in scienze politiche Martellini conosceva cinque lingue e prima di diventare uno dei giornalisti sportivi più famosi del mondo si è occupato di politica estera e di cronaca. Oltre al calcio ha commentato poi anche il Giro d'Italia e il Tour de France e non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Perugia. Oggi Nando Martellini avrebbe compiuto 101 anni.