Nando Orsi pizzica Joao Felix: "Ha queste prestazioni irritanti"

Dopo la sconfitta contro il Feyenoord si è accesso un dibattito sul Milan in quel di Radio Radio, con l'ex attaccante Roberto Pruzzo che ha espresso un parere personale sulla decisione di mandare in campo El Bebote contro la formazione di Rotterdam. Questo un estratto delle sue parole contro i ragazzi di Conceicao:

"Era troppo presto per far giocare Gimenez contro la sua ex squadra, al posto di Conceicao glielo avrei risparmiato".

In risposta al pensiero di Puzzo è intervenuto un altro ex calciatore, Nando Orsi, che ha detto: "Leao continua a essere indisponente, ma anche Joao Felix ha di queste prestazioni irritanti. E sto rivalutando anche Maignan, non credo più che sia uno dei portieri più forti del mondo come dicono".<