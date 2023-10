NAP-MIL (0-0). Infortunio per Kalulu e Milan senza centrali: esordio per Pellegrino

Dopo un allungo, Kalulu ha avuto un problema al ginocchio: al suo posto, considerando l'assenza di Thiaw per squalifica e di Kjaer per infortunio, esordisce in Serie A Pellegrino.