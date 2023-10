NAP-MIL (0-2): Giroud con la testa! La doppietta del 9 fa la differenza all'intervallo

Intervallo al Maradona nel big match tra Napoli e Milan. Dopo un'occasione sprecata in avvio, Olivier Giroud è salito in cattedra con una doppietta di testa: primo gol al 22°, secondo al 31°. Ritorno al gol dopo quasi due mesi per il francese. I rossoneri vanno in vantaggio dunque di due gol alla pausa. C'è anche qualche nota negativa in casa Milan con Pierre Kalulu che ha lasciato il campo al 19° minuto: al suo posto Pellegrino che esordisce così in rossonero.