NAP-MIL (2-2). Escono Leao e Giroud e si lamentano con Pioli: al loro posto Okafor e Jovic

vedi letture

All'80esimo doppio cambio in attacco nel Milan: esce Leao per Okafor ed esce Giroud per Jovic; non gradisce il cambio il francese, che si lamenta con Pioli in maniera abbastanza vistosa.