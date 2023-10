NAP-MIL (2-2): il Milan si addormenta nel secondo tempo. Il Napoli rimonta e pareggia

Primo tempo brillante, secondo tempo da incubo. Si può riassumere così la gara del Milan al Maradona. Nei primi 45 minuti i partenopei non creano molti pericoli e i rossoneri giocano sul velluto portandosi sul 2-0 grazie alla doppietta di testa di Giroud, sprecando anche diverse altre occasioni. Nella ripresa esce Pulisic per una contrattura e il Napoli si butta all'attacco e al 60° ha già pareggiato i conti con Politano e Raspadori. Una occasioni sprecata grande per il Milan che poteva portarsi a casa tre punti pesantissimi.