Napoli, 34 anni dopo la storia si ripete. E nonostante tutto dà ancora ragione al Milan!

Tanto rammarico in casa Napoli per la meritata qualificazione alla semifinale di Champions League del Milan. Una sfida a cui si è giunti in un clima molto teso, complice il continuo atteggiamento spudorato dei partenopei che sono anche andati a presidiare l'hotel che ospitava i rossoneri alla vigilia dell'importante match. A finire in questa trappola è stato anche Giovanni Di Lorenzo, il capitano azzurro che prima della partita di ritorno contro i rossoneri ha condiviso un'intervista di Maradona datata 30 aprile 1988.

In quel caso il campione argentino pronunciò la famosa frase: "Non voglio vedere nemmeno una bandiera del Milan", riferendosi chiaramente all'importante match di campionato che sarebbe andato in scena il giorno dopo al San Paolo. Proprio la notte del 30 aprile i tifosi napoletani presidiarono l'hotel del Milan, forse convinti di poter influenzare negativamente la squadra di Sacchi. L'episodio fu decisivo anche per quanto riguarda le tifoserie, che da quel momento in poi ruppero il gemellaggio che le legava fino a quel momento. Quella partita alla fine fu vinta 2-3 dal Milan, che di conseguenza riuscì a conquistare lo Scudetto piazzandosi proprio davanti gli azzurri. Una storia che proprio l'altro ieri si è ripetuta e che, alla fine, ha dato sempre ragione ai rossoneri, pronti ad affrontare le semifinali di Champions a testa alta.