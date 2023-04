Napoli, allenamento senza punte di ruolo. Spalletti adatta Kvaratskhelia come falso nove

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica svela un dettaglio importante riguardo il penultimo allenamento del Napoli prima della sfida di Champions al Milan. Osimhen si è infatti limitato al lavoro individuale, in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie ed è sicuramente out. Raspadori ha invece svolto per motivi precauzionali lavoro individuale in campo e di conseguenza Spalletti ha dovuto condurre una seduta senza neanche un attaccante centrale di ruolo. In gruppo non c'è dunque per ora nemmeno una punta e nel ruolo si è dovuto adattare, in attesa di sviluppi, Kvaratskhelia.