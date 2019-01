Napoli: Ancelotti, affetto per Gattuso

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - ''Giocare contro il Milan a San Siro significa tornare in uno stadio dove ho vissute tante emozioni positive e al tempo stesso non vorrei mai giocare contro il Milan per questione affettiva. Ma noi facciamo questo mestiere. Allora prendiamo l'aspetto positivo: tornare a San Siro e incontrare uno dei giocatori chiave del Milan al quale mi lega sia l'aspetto professionale che quello affettivo''. Carlo Ancelotti affronta per la prima volta il Milan dopo i trionfi in rossonero. Non troverà Higuain ad attenderlo, ma al suo posto ci sarà Piatek. ''Piatek - conclude Ancelotti - si è presentato molto bene dimostrando di avere caratteristiche importanti. E' un attaccante moderno, si sacrifica, lotta e nella prima parte della stagione ha dimostrato di avere senso del gol, realizzando molto. Sono convinto che farà molto bene al Milan''.