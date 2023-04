Napoli, Anguissa ammette l'errore: "Scusatemi perché vi ho abbandonato"

MilanNews.it

Frank Zambo Anguissa, espulso per doppio giallo nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, si è scusato per il rosso con i compagni di squadra. Il centrocampista del Napoli ha pubblicato un messaggio di scuse su Instagram: "Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi. Siamo un'ottima squadra, siamo il Napoli! Ci vediamo presto".