Napoli, Anguissa: "Champions? Arrabbiati e tristi, potevamo fare di più"

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "Il mio futuro? Ho un contratto col Napoli, farò quello che decide la società. Non voglio pensare al futuro ma solo al presente. Io continuerò a dare il massimo, sono in una grande squadra e ci sto bene. Poi, tutto può succedere". Lo ha detto Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, al quotidiano iberico Marca. Il 27enne camerunense ha un contratto con il Napoli fino al 2025 e rientra nella squadra che il club azzurro vuole mantenere dopo un anno straordinario come sottolinea Anguissa: "Sono molto contento per me e i tifosi - spiega - meritavamo lo scudetto che già lo scorso anno abbiamo sfiorato. L'annata è stata incredibile e ringrazio, oltre ai tifosi, anche la mia famiglia, che mi ha supportato, permettendomi di realizzare questo sogno. E' stato pazzesco. I tifosi vivono per il calcio e ci hanno sostenuto sempre. La Champions un'occasione persa? Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché è sfumata l'opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più, ma basta pensare al passato.

Di sicuro possiamo migliorare". Anguissa parla anche del cambio di allenatore: "Sono triste - spiega - per l'addio di Spalletti alla panchina. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E' una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile. Nuovo allenatore? Non commento le voci, sa la società cosa fare. Non sono io a decidere l'allenatore. Io penso al campo". (ANSA).