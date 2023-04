MilanNews.it

Come riportato da SkySport, il Napoli è appena arrivato a San Siro per il walk-around alla vigilia del match di domani. Il primo a scendere sul prato dello stadio del Milan è stato Giacomo Raspadori, candidato ad una maglia da titolare domani per le assenza di Osimhen e Simeone.