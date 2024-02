Napoli, comunicato l'esonero a Mazzarri. Calzona in arrivo

vedi letture

Il Napoli ha deciso. Stando a quanto riportato da SkySport il club partenopeo ha comunicato pochi istanti fa l'esonero a Walter Mazzarri dopo l'1-1 con il Genoa che ha portato a cinque le lunghezze di distanza del club partenopeo dalla zona europea. Al suo posto è in arrivo Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchiache manterrà il suo doppio ruolo fino a giugno e anche un rinnovo di contratto con la Federcalcio slovacca.

Chi, invece, non sarà parte integrante del nuovo corso partenopeo è Marek Hamsik, ex bandiera del club, che non sarà nello staff del nuovo allenatore.