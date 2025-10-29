Napoli, Conte: "Sento battute da Oscar, tipo che senza De Bruyne è un vantaggio. Questa cosa è fantastica, ne sento di tutti i colori"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Antonio Conte in sala stampa spiega la genesi del successo sul campo del Lecce: "Sapevo che non sarebbe stata semplice - esordisce il tecnico del Napoli - Il Lecce è una buona squadra, e giocare qui non è mai facile. Come non è stato facile giocare dopo aver vinto una partita importante che ci ha portato via tante energie. Prima dell'Inter avevamo perso col Torino e subito la batosta col PSV: la testa accumula, e tutto questo può diventare pesante a livello di gambe. Ma Siamo stati bravi a reggere la botta, fare una partita di spirito, abbiamo fatto delle rotazioni per necessità, qualche acciacco tra i titolari con l'obbligo di dare riposo. Ma sta succedendo di tutto da inizio anno e difficilmente ricordo una situazione del genere. Dispiace per l'infortunio di De Bruyne, ricordo i titoloni sulla nostra forza con lui. Ora qualcuno dice che è un vantaggio, questa cosa è fantastica, ne sento di tutti i colori. Lukaku è sparito, De Bruyne è un vantaggio. Chi dice questo è da Oscar". Vittoria ottenuta su palla inattiva: "Abbiamo vinto senza subire reti - prosegue, e non lo facevamo da molto.

Dobbiamo avere lo spirito di squadra, lo abbiamo fatto e non lo dobbiamo perdere, e quando l'abbiamo perso l'abbiamo riconosciuto: è necessario continuare trovando soluzioni senza lamentarci. Non dimentichiamo però cosa stiamo facendo e in quali condizioni, altrimenti è tutto 'aggratis'". Infine un passaggio sul Lecce, squadra della sua città. "Posso dire solo cose positive - dichiara. Il Lecce ha tenuto botta in maniera importante, la squadra ha organizzazione, conosco benissimo Di Francesco. Il Lecce riesce sempre a tirare fuori dal cilindro qualcosa, Pantaleo (Corvino ndr) e Trinchera sono top in questo. Io posso sempre augurarmi che il Lecce rimanga sempre in A, io sono un leccese purosangue, tifo Lecce e le radici saranno sempre di un leccese. Nessuno me lo toglierà mai, e questo deve essere chiaro". (ANSA).