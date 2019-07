Napoli, dalla Spagna: sondaggio per Fekir, affare da 25 milioni

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Nabil Fekir al Real Betis di Siviglia, ma l'attaccante francese sta tentennando per una semplice ragione: attende un'offerta più importante. E, come riporta il quotidiano spagnolo Diario de Sevilla, la proposta in questione potrebbe arrivare dal Napoli. Il club azzurro - si legge - avrebbe fatto un sondaggio con l'Olympique Lione per il giocatore.

Alternativa o prima scelta? - Dalla Spagna fanno sapere che è da capire anzitutto la volontà di Fekir, al quale di certo non fa piacere essere considerato una seconda scelta. Per questo il Napoli potrebbe decidere di prenderlo a prescindere, fiutando un affare da circa 25 milioni di euro. Ad oggi è più probabile che il transalpino sia considerato un'alternativa a James Rodriguez.