Napoli, De Laurentiis: "La prossima sarà un'estate Ancelottiana"

(ANSA) NAPOLI, 14 FEB - "La prossima sarà un estate 'Ancelottiana', ci saranno due-tre cambi importanti. Devo ringraziare Ancelotti per aver fatto giocare tutti, e capire quale lavoro fare questa estate". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del calciomercato a Zurigo, dove stasera gli azzurri sono impegnati in Europa League. Dopo l'addio di Hamsik, ufficializzato anche con un tweet in cui il patron azzurro precisa "le porte saranno sempre aperte per lui", De Laurentiis ha anche firmato l'investitura di Lorenzo Insigne come nuovo capitano del Napoli: "Insigne - ha detto - è un ragazzo molto responsabile, è un napoletano che tiene alla maglia che indossa". Il presidente del Napoli ha anche parlato dell'obiettivo Europa League: "Ha acquistato - ha detto - più spessore, spesso vediamo squadre importanti confrontarsi in Europa League. La Uefa ha capito che non poteva massimizzare i ritorni solo sulla Champions ma ha lavorato anche su questa competizione''.