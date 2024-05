Napoli, De Laurentiis si trattiene sul rivelare il nuovo allenatore

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "I prossimi dieci giorni saranno decisivi, dopo aver fatto tutte le opportune necessarie e obiettive valutazioni. Deve vincere non il tifo ma il ragionamento". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la questione relativa all'ingaggio del nuovo allenatore.

De Laurentiis, davanti alla 'provocazione' del moderatore di un dibattito sul tema 'L'Italia è un Paese razzista?", (ha detto, rivolgendosi al pubblico, 'E' inutile che aspettate da lui una risposta a una domanda che tutti vorreste fargli perché non parlerà'), ha osservato: "Il fatto è che non glielo posso dire". Il presidente non ha fatto alcun riferimento alle notizie di trattative in corso con Antonio Conte per affidargli l'incarico di allenatore della squadra. (ANSA).