Dopo la sosta, il calendario del Milan ripartirà con il botto. In programma ci sono due trasferte difficilissime: la prima al San Paolo contro il Napoli, la seconda pochi giorni dopo in Francia con il Lilla. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in ballo ci sono primati importanti: quello di campionato da difendere e quello di Europa League da riconquistare.