Napoli, Gaetano: "Osimhen l'ho visto molto carico. Maignan ha fatto tantissime parate"

La squadra si è adagiata? "No, non è vero. Ci sta che in un campionato ci sia un calo. A Milano abbiamo fatto una grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona domani, un'altra partita molto importante".

Quant'è importante recuperare Osimhen? "Molto, molto importante, anche se a Milano si è visto che giocando senza Osimhen abbiamo fatto comunque una grandissima prestazione. Avevamo Raspadori, che non era al 100%. L'ho visto molto molto carico".