Napoli, il Milan sarà la seconda avversaria italiana in una competizione europea

Sarà il Napoli il prossimo avversario in Champions League del Milan. La formazione partenopea è stata sorteggiata nei quarti di finale della massima competizione europea con i rossoneri. In Europa quello fra Milan e Napoli sarà il primo confronto in assoluto. Gli azzurri hanno affrontato soltanto una volta una squadra italiana in Europa: l'unico precedente risale alla stagione 1988/1989 in Coppa Uefa contro la Juventus. A riferirlo è Opta.