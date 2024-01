Napoli, il retroscena su Traorè: c'erano anche Milan, Roma e Lazio

Il quotidiano Tuttosport questa mattina racconta un curioso retroscena su Hamed Junior Traorè. Il centrocampista ivoriano, promesso sposo del Napoli, ha attirato l'interesse di altre tre pretendenti in Italia: si tratta del Milan, che lo vorrebbe per sostituire Krunic, ma anche delle due romane Roma e Lazio. Gli azzurri però ad oggi sono nettamente in vantaggio e, salvo nuove sorprese, nelle prossime ore l'ex Empoli e Sassuolo potrebbe diventare quindi il trequartista richiesto da mister Mazzarri. L'arrivo di Traorè in Campania - aggiunge la medesima fonte - chiuderebbe definitivamente le porte al centrocampista Gianluca Gaetano, che a sua volta potrebbe trovare continuità tra le fila dell'Empoli di Andreazzoli.

Oltre a Traorè, il club di De Laurentiis cerca anche un mediano per sostituire Franck Anguissa durante la Coppa d'Africa: i nomi in tal senso restano sempre quelli di Adrien Tameze del Torino, Antonin Barak della Fiorentina e Sasa Lukic del Fulham.